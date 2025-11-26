Четыре человека погибли при крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге
В районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса. Погибли как минимум четыре человека – трое жильцов и один пожарный, сообщает South China Morning Post.
Пожар охватил здания, в которых проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жильцов оказались заблокированы внутри.
Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые использовались при ремонте фасада. По словам жильцов, работы должны были завершиться к маю, но они затянулись более чем на год.
9 апреля в Китае также произошел крупный пожар в доме престарелых на севере страны. Тогда погибли 20 человек, остальные пострадавшие были доставлены в больницу.