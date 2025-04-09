При пожаре в доме престарелых в Китае погибли 20 человек
В результате пожара в доме престарелых на севере Китая погибли 20 человек. Причина возгорания выясняется.
Остальные пациенты были переведены в близлежащую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. В дом престарелых направлены эксперты, чтобы установить причину произошедшего.
Пожар произошел в городе Чэндэ в провинции Хэбэй в 21:00 по местному времени 8 апреля (16:00 мск), уточняет государственное информагентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.