Путин и Лукашенко начали переговоры в Бишкеке
В Бишкеке стартовали переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча проходит в резиденции «Ала-Арча».
25 ноября Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом. Глава Киргизии Садыр Жапаров встретил его в аэропорту. Лидеры вместе направились к Вечному огню на площади Победы для возложения венков, затем – в резиденцию «Ала-Арча» на встречу тет-а-тет.
По итогам переговоров в Бишкеке они подписали совместное заявление об укреплении союзничества между странами. В программном документе обозначены новые цели по дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. В присутствии лидеров РФ и Киргизии также был произведен обмен семью документами, подписанными в ходе визита.