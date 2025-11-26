Путин и Лукашенко начали переговоры в Бишкеке

По итогам переговоров в Бишкеке они подписали совместное заявление об укреплении союзничества между странами. В программном документе обозначены новые цели по дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. В присутствии лидеров РФ и Киргизии также был произведен обмен семью документами, подписанными в ходе визита.