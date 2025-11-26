Лукашенко предложил провести переговоры по украинскому урегулированию в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке, передает «БелТа».
Он подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают не только братские отношения народов, но союзничество, подкрепленное документами.
«Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Один раз отрубили – все, это за большими скобками», – добавил Лукашенко.
Белорусский президент также выразил надежду, что в ходе процесса урегулирования конфликта на Украине «американцы себя будут <...> аккуратно вести, понимая, что это непростой вопрос и требует непростых решений».
26 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил надежду, что возможные прямые переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта пройдут в Стамбуле.