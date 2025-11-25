Турция готова принять прямые переговоры России и Украины

24 ноября президенты РФ и Турции Владимир Путин Эрдоган провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся на Украине, в том числе обсудили мирный план США. Анкара выразила готовность оказывать содействие переговорному процессу и предоставлять стамбульскую площадку для этих целей.



25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция по-прежнему предлагает свою помощь в урегулировании украинского конфликта в качестве площадки для переговоров.