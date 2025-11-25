Турция готова принять прямые переговоры России и Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что возможные прямые переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта могут пройти в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций турецкого лидера по итогам саммита «коалиции желающих», пишет ТАСС.
В Анкаре сообщили, что участники встречи обсудили последние события в украинском кризисе, шаги по его прекращению и международные мирные инициативы.
Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена «продолжать дипломатические усилия» и содействовать установлению прямых контактов между сторонами ради «справедливого и прочного мира». Он также подтвердил, что Турция поддерживает постоянный диалог и с Москвой, и с Киевом по вопросу возможных переговоров.
24 ноября президенты РФ и Турции Владимир Путин Эрдоган провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся на Украине, в том числе обсудили мирный план США. Анкара выразила готовность оказывать содействие переговорному процессу и предоставлять стамбульскую площадку для этих целей.
25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция по-прежнему предлагает свою помощь в урегулировании украинского конфликта в качестве площадки для переговоров.