Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Турция готова принять прямые переговоры России и Украины

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что возможные прямые переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта могут пройти в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций турецкого лидера по итогам саммита «коалиции желающих», пишет ТАСС.

В Анкаре сообщили, что участники встречи обсудили последние события в украинском кризисе, шаги по его прекращению и международные мирные инициативы.

Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена «продолжать дипломатические усилия» и содействовать установлению прямых контактов между сторонами ради «справедливого и прочного мира». Он также подтвердил, что Турция поддерживает постоянный диалог и с Москвой, и с Киевом по вопросу возможных переговоров.

24 ноября президенты РФ и Турции Владимир Путин Эрдоган провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся на Украине, в том числе обсудили мирный план США. Анкара выразила готовность оказывать содействие переговорному процессу и предоставлять стамбульскую площадку для этих целей.

25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция по-прежнему предлагает свою помощь в урегулировании украинского конфликта в качестве площадки для переговоров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её