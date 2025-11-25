Песков: Турция по-прежнему предлагает помощь в урегулировании конфликта
Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу по решению украинской стороны. Сейчас работа ведется между Киевом и Вашингтоном на основе мирного плана, предложенного американской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что Турция по-прежнему предлагает свою помощь в урегулировании украинского конфликта в качестве площадки для переговоров.
«Мы признательны нашим турецким друзьям за это. <...> Разумеется, у турецкой стороны есть свои интересы, которые во многом совпадают с нашими», – заявил Песков.
24 ноября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся на Украине, в том числе обсудили мирный план США. Анкара выразила готовность оказывать содействие переговорному процессу и предоставлять стамбульскую площадку для этих целей.
В ходе разговора лидеры стран приняли решение активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.