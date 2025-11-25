Песков: Турция по-прежнему предлагает помощь в урегулировании конфликта

Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу по решению украинской стороны. Сейчас работа ведется между Киевом и Вашингтоном на основе мирного плана, предложенного американской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.