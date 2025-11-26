Газета
Литва возьмет на себя расходы по содержанию войск США на своей территории

Литва примет на себя все затраты, связанные с размещением американских военных на своей территории, заявил министр обороны страны Робертас Каунас. Об этом сообщает «Sputnik. Литва».

По словам Каунса, Вильнюс расширяет пакет поддержки принимающей стороны и теперь полностью покрывает расходы на содержание всего контингента США, дислоцированного в республике. Он подчеркнул, что этот шаг демонстрирует стратегическое партнерство с Вашингтоном.

20 сентября Reuters написал, что представители Пентагона в конце августа предупредили группу европейских дипломатов, что США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литвы и Эстонии.

Представитель Пентагона Дэвид Бейкер заявил группе, что Европе необходимо меньше зависеть от США. При президенте Дональде Трампе, как пишет агентство, американские военные переключают свое внимание на «другие приоритеты», в том числе защиту страны.

