Макрон посетит Китай с государственным визитом с 3 по 5 декабря

Французский лидер сначала посетит Пекин, а затем город Чэнду на юго-западе Китая. В ходе визита Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудят основные вопросы стратегического партнерства между Францией и Китаем, а также ряд важных международных проблем. Ожидается, что Макрон поднимет экономические и торговые вопросы.