Макрон посетит Китай с государственным визитом с 3 по 5 декабря
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Китай с государственным визитом с 3 по 5 декабря, сообщила газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец. Этот визит станет первым с апреля 2023 г.
Французский лидер сначала посетит Пекин, а затем город Чэнду на юго-западе Китая. В ходе визита Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудят основные вопросы стратегического партнерства между Францией и Китаем, а также ряд важных международных проблем. Ожидается, что Макрон поднимет экономические и торговые вопросы.
12 ноября Bloomberg писал, что Маркон может пригласить Си Цзиньпина на саммит «большой семерки» (G7), который пройдет во французском Эвиане в 2026 г. Идея участия китайского лидера уже обсуждалась между Парижем и некоторыми союзниками Франции.
Тогда же стало известно, что Макрон может посетить Китай в декабре. Представители Елисейского дворца подтвердили, что Франция стремится нарастить сотрудничество с «крупными развивающимися странами, готовыми содействовать устранению глобальных дисбалансов».