Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36, передает местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации Джона Ли.
Кроме того, 279 человек числятся пропавшими без вести, 29 пострадавших госпитализированы. Семеро из них находятся в критическом состоянии.
По словам Ли, пожарная служба постепенно берет ситуацию под контроль. Для тушения пожара к зданию направили более 20 пожарных машин. Полиция вместе с пожарной службой создали специальную оперативную группу для расследования инцидента. По данным портала, будет проведена проверка материалов строительных лесов на соответствие нормам пожарной безопасности.
В районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жильцов оказались заблокированы внутри.
Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые использовались при ремонте фасада. По словам жильцов, работы должны были завершиться к маю, но они затянулись более чем на год.