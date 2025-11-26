Европарламент призвал ограничить доступ в соцсети подросткам до 16 лет
Депутаты Европарламента призвали ограничить доступ в социальные сети подросткам до 16 лет, сообщили на сайте европейского ведомства.
Депутаты призывали установить единый минимальный возраст для доступа к социальным сетям для всех стран ЕС. При этом детям с 13 до 16 лет доступ предоставляется с согласия родителей. 483 депутата проголосовали «за», 92 – «против» и 86 воздержались.
Так, Европарламент принял доклад, в котором выражается глубокая обеспокоенность по поводу рисков для физического и психического здоровья несовершеннолетних. В документе также содержится призыв усилить защиту от манипулятивных стратегий, усиляющих зависимость от соцсетей.
Европарламент добавил, что такие системы не освобождают платформы от ответственности за соблюдение правил цифровой безопасности для несовершеннолетних. Кроме того, это решение парламента не является законом. Для введения документа в действие необходимо аналогичное решение Совета Евросоюза.
11 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах ввести запрет на использование социальных сетей для подростков младше 15 лет. Позже в своем аккаунте в X Макрон написал: «Я запрещаю соцсети для детей до 15 лет. У платформ есть возможность проверять возраст. Давайте это сделаем».