Европарламент призвал ограничить доступ в соцсети подросткам до 16 лет

11 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах ввести запрет на использование социальных сетей для подростков младше 15 лет. Позже в своем аккаунте в X Макрон написал: «Я запрещаю соцсети для детей до 15 лет. У платформ есть возможность проверять возраст. Давайте это сделаем».