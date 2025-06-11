Макрон объявил о намерении запретить использование соцсетей детям до 15 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах ввести запрет на использование социальных сетей для подростков младше 15 лет. Соответствующие меры могут быть приняты уже «в ближайшие месяцы», если Евросоюз не предложит альтернативных решений. Об этом сообщает Politico.