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Макрон объявил о намерении запретить использование соцсетей детям до 15 лет

Ведомости

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах ввести запрет на использование социальных сетей для подростков младше 15 лет. Соответствующие меры могут быть приняты уже «в ближайшие месяцы», если Евросоюз не предложит альтернативных решений. Об этом сообщает Politico.

Помимо ограничений для соцсетей французские власти намерены ужесточить контроль за онлайн-продажей ножей. На соответствующих сайтах будет введена обязательная проверка возраста. До этого премьер-министр Франсуа Байру объявил, что хочет быстро принять меры по запрету продажи «всех ножей» несовершеннолетним.

Позже в своем аккаунте в X Макрон написал: «Я запрещаю соцсети для детей до 15 лет. У платформ есть возможность проверять возраст. Давайте это сделаем».

Заявление прозвучало после инцидента в департаменте Верхняя Марна, где 14-летний школьник зарезал 31-летнюю учительницу во время проверки рюкзаков.

Ранее Франция совместно с Испанией и Грецией разработала законопроект, ограничивающий доступ к соцсетям для несовершеннолетних. Макрон отметил, что «доказано негативное влияние этих платформ на психику детей», что требует решительных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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