Макрон объявил о намерении запретить использование соцсетей детям до 15 лет
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах ввести запрет на использование социальных сетей для подростков младше 15 лет. Соответствующие меры могут быть приняты уже «в ближайшие месяцы», если Евросоюз не предложит альтернативных решений. Об этом сообщает Politico.
Помимо ограничений для соцсетей французские власти намерены ужесточить контроль за онлайн-продажей ножей. На соответствующих сайтах будет введена обязательная проверка возраста. До этого премьер-министр Франсуа Байру объявил, что хочет быстро принять меры по запрету продажи «всех ножей» несовершеннолетним.
Позже в своем аккаунте в X Макрон написал: «Я запрещаю соцсети для детей до 15 лет. У платформ есть возможность проверять возраст. Давайте это сделаем».
Заявление прозвучало после инцидента в департаменте Верхняя Марна, где 14-летний школьник зарезал 31-летнюю учительницу во время проверки рюкзаков.
Ранее Франция совместно с Испанией и Грецией разработала законопроект, ограничивающий доступ к соцсетям для несовершеннолетних. Макрон отметил, что «доказано негативное влияние этих платформ на психику детей», что требует решительных действий.