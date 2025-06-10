Во Франции школьник смертельно ранил ножом сотрудницу колледжа

10 июня в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, погибли 11 человек. Стрельба началась утром. По данным издания Kurier, нападавшим является ученик школы, он начал стрельбу в двух классах. Kurier пишет, что он покончил с собой. Сейчас здание занимают силовики, граждан просят избегать района возле школы на Драйершютценгассе. Kronen Zeitung называет произошедшее «одним из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии». Сообщается, что ученик устроил стрельбу в знак мести за предполагаемый буллинг. Пока неясно, действовал ли он в одиночку, уточняет газета.