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Во Франции школьник смертельно ранил ножом сотрудницу колледжа

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Во Франции школьник напал с ножом смотрительницу колледжа во французском департаменте Верхняя Марна. 31-летняя женщина погибла от полученных травм. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 14-летний ученик напал на смотрительницу во время проверки. Ей оказали экстренную помощь и доставили в медучреждение.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали нападавшего. Уточняется, что после инцидента также заключили под стражу всех 324 учеников колледжа. 

Министр национального образования Габриэль Атталь сообщила, что посетит место происшествия. 

10 июня в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, погибли 11 человек. Стрельба началась утром. По данным издания Kurier, нападавшим является ученик школы, он начал стрельбу в двух классах. Kurier пишет, что он покончил с собой. Сейчас здание занимают силовики, граждан просят избегать района возле школы на Драйершютценгассе. Kronen Zeitung называет произошедшее «одним из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии». Сообщается, что ученик устроил стрельбу в знак мести за предполагаемый буллинг. Пока неясно, действовал ли он в одиночку, уточняет газета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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