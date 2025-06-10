Во Франции школьник смертельно ранил ножом сотрудницу колледжа
Во Франции школьник напал с ножом смотрительницу колледжа во французском департаменте Верхняя Марна. 31-летняя женщина погибла от полученных травм. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
По данным телеканала, 14-летний ученик напал на смотрительницу во время проверки. Ей оказали экстренную помощь и доставили в медучреждение.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали нападавшего. Уточняется, что после инцидента также заключили под стражу всех 324 учеников колледжа.
Министр национального образования Габриэль Атталь сообщила, что посетит место происшествия.
10 июня в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, погибли 11 человек. Стрельба началась утром. По данным издания Kurier, нападавшим является ученик школы, он начал стрельбу в двух классах. Kurier пишет, что он покончил с собой. Сейчас здание занимают силовики, граждан просят избегать района возле школы на Драйершютценгассе. Kronen Zeitung называет произошедшее «одним из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии». Сообщается, что ученик устроил стрельбу в знак мести за предполагаемый буллинг. Пока неясно, действовал ли он в одиночку, уточняет газета.