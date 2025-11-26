В ПМР возбудили дело из-за попыток сорвать выборы со стороны спецслужб Молдавии

28 сентября во время голосования на парламентских выборах в Молдавии МИД Приднестровья выразил протест республике в связи с применением антидемократических методов для недопуска граждан на избирательные участки. На пограничных мостах через Днестр были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводились массовые проверки граждан и автомобилей.