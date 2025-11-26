Газета
В ПМР возбудили дело из-за попыток сорвать выборы со стороны спецслужб Молдавии

Ведомости

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) возбудили уголовное дело из-зап попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ПМР.

Уголовное дело возбудили по ст. 137 УК ПМР – воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

В МГБ сообщили, что в отношении сотрудников избирательных комиссий участились угрозы и шантаж. Их убеждают уволиться, чтобы тем самым сорвать проведение выборов.

Единый день голосования в ПМР назначен на 30 ноября. Приднестровцы выберут 33 депутата верховного совета, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

28 сентября во время голосования на парламентских выборах в Молдавии МИД Приднестровья выразил протест республике в связи с применением антидемократических методов для недопуска граждан на избирательные участки. На пограничных мостах через Днестр были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводились массовые проверки граждан и автомобилей.

