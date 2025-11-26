Газета
Дежурные средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников за три часа

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Из них десять дронов сбили над территорией Курской области. Над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника, а над Ростовской и Рязанской – по одному. Еще три дрона перехватили над акваторией Азовского моря.

Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги «Грабцево». Меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

В период с 12:00 до 16:00 мск средства ПВО уничтожили шесть дронов над Белгородской областью, три – над Брянской и один – над Курской.

