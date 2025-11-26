Средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников за четыре часа

С 8:00 до 12:00 мск, по данным оборонного ведомства, российские средства ПВО сбили четыре БПЛА. Два дрона были сбиты над акваторией Азовского моря, один – над Белгородской областью. А еще один беспилотник уничтожили над территорией Крыма.