Политика

Средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников за четыре часа

Ведомости

В период с 12:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Над территорией Белгородской области ПВО сбила шесть дронов. Три беспилотника уничтожили над Брянской областью, один – над Курской.

С 8:00 до 12:00 мск, по данным оборонного ведомства, российские средства ПВО сбили четыре БПЛА. Два дрона были сбиты над акваторией Азовского моря, один – над Белгородской областью. А еще один беспилотник уничтожили над территорией Крыма.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего (13) – над территорией Белгородкой области.

