Власти США направят в Вашингтон еще 500 нацгвардейцев

Днем 26 ноября в Вашингтоне в двух кварталах от Белого дома неизвестный открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения, один из них – в голову. Подозреваемый также был ранен. О состоянии солдат поступает противоречивая информация.