Власти США направят в Вашингтон еще 500 нацгвардейцев

Ведомости

Власти США направят в Вашингтон дополнительно 500 нацгвардейцев после стрельбы возле Белого дома. Об этом сообщил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет, передает CNN.

Он рассказал, что направит запрос министру армии.

«Это только укрепит нашу решимость сделать Вашингтон безопасным и красивым», – сказал он.

Днем 26 ноября в Вашингтоне в двух кварталах от Белого дома неизвестный открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения, один из них – в голову. Подозреваемый также был ранен. О состоянии солдат поступает противоречивая информация.

Что известно про расстрел военных рядом с Белым домом
