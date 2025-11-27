Трамп призвал депортировать нелегалов после нападения на нацгвардейцев
Президент США Дональд Трамп призвал пересмотреть данные обо всех иностранцах, которые въехали в США из Афганистана при американском экс-лидере Джо Байдене, и «принять все необходимые меры, чтобы депортировать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране». Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном после нападения 29-летнего уроженца Афганистана Рахмануллы Лаканвала на двух военнослужащих нацгвардии возле Белого дома, передает The Guardian.
«Если они [иностранцы] не могут любить нашу страну, нам они не нужны», – заявил Трамп.
Глава Белого дома назвал стрельбу «актом террора», совершенным афганцем, «привезенным администрацией Байдена».
Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома Лаканвал открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат были ранены, один из них – в голову. Стрелявший также был ранен. Местные власти и федеральные органы назвали стрельбу «целенаправленным» нападением и сообщили, что подозреваемый задержан.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что власти США направят в Вашингтон дополнительно 500 нацгвардейцев после стрельбы.