Трамп призвал депортировать нелегалов после нападения на нацгвардейцев

Президент США Дональд Трамп призвал пересмотреть данные обо всех иностранцах, которые въехали в США из Афганистана при американском экс-лидере Джо Байдене, и «принять все необходимые меры, чтобы депортировать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране». Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном после нападения 29-летнего уроженца Афганистана Рахмануллы Лаканвала на двух военнослужащих нацгвардии возле Белого дома, передает The Guardian.