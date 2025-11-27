Трамп посоветовал премьеру Японии не провоцировать Китай
Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Японии Санаэ Такаити не провоцировать Пекин в вопросе суверенитета Тайваня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что совет был дан в мягкой форме.
По данным Bloomberg, генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара не стал прямо отвечать на вопрос, советовал ли Трамп Такаити не провоцировать Китай из-за Тайваня.
«Я не могу давать дальнейшие комментарии по поводу обмена мнениями, связанными с внешней политикой», – заявил Кихара на пресс-конференции 27 ноября.
7 ноября на первых парламентских дебатах в статусе премьера Такаити заявила, что, «если будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы, я считаю, что это по любым меркам будет представлять ситуацию, угрожающую выживанию Японии» (цитата по The Japan Times). Это подразумевало, что тем самым будут юридически соблюдены критерии 2015 г. для мобилизации сил самообороны Японии и откроется право их участия в военном конфликте.
10 ноября японский премьер пояснила, что это были лишь «гипотетические» высказывания о «худшем» из возможных сценариев. Она пообещала впредь воздержаться от подобного, но брать свои слова обратно не стала, а МИД назвал ее слова личным мнением.
14 ноября замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун выразил послу Японии в Китае Кэндзи Канасуги протест из-за «провокационных» слов Такаити.