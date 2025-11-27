Трамп посоветовал премьеру Японии не провоцировать Китай

7 ноября на первых парламентских дебатах в статусе премьера Такаити заявила, что, «если будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы, я считаю, что это по любым меркам будет представлять ситуацию, угрожающую выживанию Японии» (цитата по The Japan Times). Это подразумевало, что тем самым будут юридически соблюдены критерии 2015 г. для мобилизации сил самообороны Японии и откроется право их участия в военном конфликте.