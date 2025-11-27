Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал атаку на нацгвардейцев актом террора

Ведомости

Президент США Дональд Трамп считает актом террора нападение на сотрудников нацгвардии возле Белого дома. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Reuters.

«Это отвратительное нападение было актом зла, актом ненависти и актом террора», – заявил глава Белого дома в видеообращении, записанном из Флориды, где он проводит День благодарения.

По словам Трампа, подозреваемый приехал из Афганистана в 2021 г.

По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома подозреваемый открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения, один из них – в голову. Стрелявший также был ранен. Местные власти и федеральные органы назвали стрельбу «целенаправленным» нападением. Подозреваемого задержали.

Трамп призвал пересмотреть данные обо всех иностранцах, которые въехали в США из Афганистана при экс-лидере Джо Байдене, и «принять все необходимые меры, чтобы депортировать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте