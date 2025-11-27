Трамп назвал атаку на нацгвардейцев актом террора

По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома подозреваемый открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения, один из них – в голову. Стрелявший также был ранен. Местные власти и федеральные органы назвали стрельбу «целенаправленным» нападением. Подозреваемого задержали.