Трамп назвал атаку на нацгвардейцев актом террора
Президент США Дональд Трамп считает актом террора нападение на сотрудников нацгвардии возле Белого дома. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Reuters.
«Это отвратительное нападение было актом зла, актом ненависти и актом террора», – заявил глава Белого дома в видеообращении, записанном из Флориды, где он проводит День благодарения.
По словам Трампа, подозреваемый приехал из Афганистана в 2021 г.
По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома подозреваемый открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения, один из них – в голову. Стрелявший также был ранен. Местные власти и федеральные органы назвали стрельбу «целенаправленным» нападением. Подозреваемого задержали.
Трамп призвал пересмотреть данные обо всех иностранцах, которые въехали в США из Афганистана при экс-лидере Джо Байдене, и «принять все необходимые меры, чтобы депортировать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране».