Парламент Никарагуа одобрил торговое соглашение с Донецком и Севастополем
Парламент Никарагуа 26 ноября единогласно одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой народной республикой (ДНР) и правительством Севастополя. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.
В соглашении с правительством Севастополя говорится о сотрудничестве в образовательной, технологической, культурной, экологической, жилищной, спортивной и туристической сферах. Парламент Никарагуа отметил, что такое решение является шагом в направлении побратимства с российским народом.
С принятием этих конвенций национальное собрание Никарагуа завершает утверждение пяти соглашений о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, а также правительством Севастополя, говорится в сообщении.
31 июля правительство Никарагуа признало российскими новые регионы, говорилось в послании лидеру РФ Владимиру Путину сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Главы республики выразили солидарность с российскими семьями и признали цели спецоперации.