Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Парламент Никарагуа одобрил торговое соглашение с Донецком и Севастополем

Ведомости

Парламент Никарагуа 26 ноября единогласно одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой народной республикой (ДНР) и правительством Севастополя. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа. 

В соглашении с правительством Севастополя говорится о сотрудничестве в образовательной, технологической, культурной, экологической, жилищной, спортивной и туристической сферах. Парламент Никарагуа отметил, что такое решение является шагом в направлении побратимства с российским народом.

С принятием этих конвенций национальное собрание Никарагуа завершает утверждение пяти соглашений о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, а также правительством Севастополя, говорится в сообщении.

31 июля правительство Никарагуа признало российскими новые регионы, говорилось в послании лидеру РФ Владимиру Путину сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Главы республики выразили солидарность с российскими семьями и признали цели спецоперации.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте