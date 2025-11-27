Газета
Политика

Киев и Лондон договорились о производстве беспилотников на территории Британии

Ведомости

Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение, согласно которому на территории королевства будут производиться украинские дроны-перехватчики Octopus. Затем их будут передавать Киеву, сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Делегации министерства обороны Украины и министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus», – написал глава украинского оборонного ведомства.

По словам Шмыгаля, такое производство беспилотников «может достигать нескольких тысяч в месяц».

25 ноября представитель премьер-министра королевства Кира Стармера заявил, что Великобритания продолжает рассматривать вопрос отправки на территорию Украины своих войск после прекращения огня. По его словам, это обязательство, которое остается в силе.

