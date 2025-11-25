Газета
Великобритания продолжает работать над отправкой войск на Украину

Ведомости

Великобритания все еще работает над тем, чтобы отправить на территорию Украины свои войска после прекращения огня, заявил представитель премьер-министра королевства Кира Стармера, передает Reuters.

«Это обязательство остается в силе», – подчеркнул он.

Представитель британского премьера также отметил, что утром 25 ноября Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны, по его словам, обсудили «важность продолжающейся работы коалиционных партнеров по подготовке к размещению многонациональных сил после остановки боевых действий».

25 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса. Он подчеркнул, что это началось еще в 2014 г., когда именно Европа председательствовала над согласованием плана по урегулированию в феврале 2014 г. между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией и «поставила свои гарантийные подписи под документом, который Янукович и оппозиционеры подписали».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение архитектуры безопасности в Европе невозможно без участия самих европейских стран. Представитель Кремля уточнил, что их подключение к переговорам по украинскому урегулированию возможно на следующем этапе.

