Великобритания продолжает работать над отправкой войск на Украину

25 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса. Он подчеркнул, что это началось еще в 2014 г., когда именно Европа председательствовала над согласованием плана по урегулированию в феврале 2014 г. между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией и «поставила свои гарантийные подписи под документом, который Янукович и оппозиционеры подписали».