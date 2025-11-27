СМИ: Вэнс счел коррупционный скандал на Украине поводом согласиться на сделку
Коррупционный скандал на Украине может сподвигнуть Киев согласиться на условия американского мирного плана, считают в Белом доме. Об этом пишет The Atlantic.
В материале говорится, что, хотя лидер Украины Владимир Зеленский не был замешан в скандале, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие официальные лица в Белом доме «считали, что это не оставит украинцам возможности сопротивляться мирному соглашению».
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
21 ноября The Wall Street Journal сообщала, что план США по урегулированию конфликта подразумевал проведение аудита по всему объему международной помощи, которую Киев получил с 2022 г. Украинская сторона исключила этот пункт, хотя, по мнению издания, он был «очевидным шагом по разоблачению предполагаемой коррупции».