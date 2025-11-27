ВС РФ взяли под контроль село Васюковка в ДНР

20 ноября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. ВСУ сосредоточили основные усилия на стабилизации обстановки на Красноармейском направлении.