ВС РФ взяли под контроль село Васюковка в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль село Васюковка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
25 ноября подразделения «Южной» также взяли под контроль донецкое село Иванополье.
20 ноября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. ВСУ сосредоточили основные усилия на стабилизации обстановки на Красноармейском направлении.