Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Они провели переговоры на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Всё движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям. Товарооборот у нас подрастает, что самое главное, но и по вопросам региональной безопасности мы с вами тоже в постоянном контакте. Мы понимаем, что происходит и на ваших границах, наши специальные службы, силовые министерства тоже работают друг с другом», – сказал Путин.
В рамках встречи Рахмон сообщил, что принял предложение встретиться в Санкт-Петербурге 21 декабря на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
25 ноября Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ. В аэропорту его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. 26 ноября у лидеров стран прошли двусторонние переговоры.
Жапаров назвал Россию «стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом». По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, Россия демонстрирует устойчивость, а киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку Москвы, в том числе в энергетике и сфере продовольствия. Путин в ответ заявил, что отношения стратегического партнерства и союзничества развиваются на основе взаимного уважения и учета интересов.