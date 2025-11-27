Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников за 3,5 часа над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 8:30 до 12:00 мск, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего сбитых беспилотников – 10 – пришлось на Ростовскую область. Еще четыре БПЛА были нейтрализованы в Тульской области, два – в Краснодарском крае. По одной воздушной цели российские военные поразили в Воронежской области и над Азовским морем.

По данным оборонного ведомства, за ночь силы ПВО сбили 118 украинских беспилотников. Из них 52 единицы были уничтожены в Белгородской области. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что около 1:00 мск осколки беспилотника повредили крышу пустующего одноэтажного здания в Тамале, а взрывная волна выбила стекла в соседнем жилом многоквартирном доме. Обошлось без пострадавших.

