Для школьников в КНДР русский язык стал обязательным
Русский язык теперь обязателен для изучения северокорейскими школьниками с 4-го класса, заявил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.
«Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса. В России на данный момент корейский язык изучают более 3000 школьников. Большая часть изучает корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка», – сказал он на заседании межправкомиссии (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что российская сторона надеется открытие Центра открытого образования на русском языке в КНДР в 2026 г. Он будет работать на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу.
29 июня министерства культуры России и Северной Кореи подписали план культурного сотрудничества. После этого КНДР решила организовать выставку произведений искусства «Мансудэ» в августе-сентябре. Москва, в свою очередь, составила план культурных мероприятий, которые посвящены русскому языку в контексте традиций и культуры народов РФ.