Дрисколл объяснил смену подхода Трампа по Украине

Дрисколл провел брифинг для группы европейских дипломатов в резиденции посла США. Это произошло 19 ноября, после переговоров американского министра с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники рассказали изданию, что встреча «прошла в напряженной, но дружелюбной обстановке». Один из дипломатов потребовал объяснить, почему США так резко изменили курс, отказавшись от попыток оказать давление на Москву с помощью санкций. По словам Дрисколла, другие способы положить конец конфликту не сработали, сообщили газете американский и европейский чиновники.