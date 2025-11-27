Газета
Дрисколл объяснил смену подхода Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп решил применить новый подход в вопросе украинского урегулирования, так как «любые дальнейшие задержки будут стоить Украине новых жизней и территорий». Так министр армии США Дэниел Дрисколл объяснил европейским дипломатам смену американского курса в теме урегулирования кризиса, пишет The Atlantic.

Дрисколл провел брифинг для группы европейских дипломатов в резиденции посла США. Это произошло 19 ноября, после переговоров американского министра с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники рассказали изданию, что встреча «прошла в напряженной, но дружелюбной обстановке». Один из дипломатов потребовал объяснить, почему США так резко изменили курс, отказавшись от попыток оказать давление на Москву с помощью санкций. По словам Дрисколла, другие способы положить конец конфликту не сработали, сообщили газете американский и европейский чиновники.

The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что Дрисколл пытался убедить европейских дипломатов в том, что мирную сделку по Украине необходимо заключить как можно скорее. В частности, министр говорил, что Россия «производит достаточно ракет, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности». 

