Захарова: РФ выражает соболезнования в связи с жертвами пожара в Гонконге
Россия выражает соболезнования в связи с жертвами пожара в жилом комплексе в Гонконге, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также добавила, что данных о пострадавших в пожаре россиянах нет.
26 ноября в районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жильцов оказались заблокированы внутри.
Количество погибших возросло до 55. Кроме того, 76 пострадавших находятся в больнице – 15 и них в критическом состоянии, состояние 28 считается тяжелым.
Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые использовались при ремонте фасада. По словам жильцов, работы должны были завершиться к маю, но они затянулись более чем на год.