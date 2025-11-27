Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 55 человек
Количество погибших в результате пожара в жилом комплексе Гонконга возросло до 55. Кроме того, 76 пострадавших находятся в больнице – 15 и них в критическом состоянии, состояние 28 считается тяжелым. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным газеты, 62 человека все еще заблокированы внутри здания.
26 ноября в районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жильцов оказались заблокированы внутри.
Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые использовались при ремонте фасада. По словам жильцов, работы должны были завершиться к маю, но они затянулись более чем на год.
HK01 сообщало, что полиция Гонконга арестовала трех подозреваемых в связи с пожаром. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве не менее 44 человек. Среди задержанных – два руководителя строительной компании и один инженер-консультант.