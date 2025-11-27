Газета
Главная / Общество /

Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 55 человек

Ведомости

Количество погибших в результате пожара в жилом комплексе Гонконга возросло до 55. Кроме того, 76 пострадавших находятся в больнице – 15 и них в критическом состоянии, состояние 28 считается тяжелым. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, 62 человека все еще заблокированы внутри здания. 

26 ноября в районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жильцов оказались заблокированы внутри.

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36

Политика / Международные новости

Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые использовались при ремонте фасада. По словам жильцов, работы должны были завершиться к маю, но они затянулись более чем на год.

HK01 сообщало, что полиция Гонконга арестовала трех подозреваемых в связи с пожаром. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве не менее 44 человек. Среди задержанных – два руководителя строительной компании и один инженер-консультант.

