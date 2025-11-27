В Гонконге арестовали трех человек по делу о пожаре с 44 погибшими

Полиция Гонконга арестовала трех подозреваемых в связи с пожаром в жилом комплексе района Тай По. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве не менее 44 человек. Среди них – два руководителя строительной компании и один инженер-консультант. Об этом сообщает HK01.