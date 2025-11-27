В Гонконге арестовали трех человек по делу о пожаре с 44 погибшими
Полиция Гонконга арестовала трех подозреваемых в связи с пожаром в жилом комплексе района Тай По. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве не менее 44 человек. Среди них – два руководителя строительной компании и один инженер-консультант. Об этом сообщает HK01.
В ходе пресс-конференции сотрудники правоохранительных органов заявили, что руководство строительной организации проявило халатность. В частности, строители использовали материалы, которые, по всей видимости, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Это способствовало быстрому распространению огня в зданиях, где недавно был проведен капитальный ремонт.
26 ноября в районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жильцов оказались заблокированы внутри.
Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые использовались при ремонте фасада. По словам жильцов, работы должны были завершиться к маю, но они затянулись более чем на год.