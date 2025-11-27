Газета
Главная / Общество /

В Гонконге арестовали трех человек по делу о пожаре с 44 погибшими

Ведомости

Полиция Гонконга арестовала трех подозреваемых в связи с пожаром в жилом комплексе района Тай По. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве не менее 44 человек. Среди них – два руководителя строительной компании и один инженер-консультант. Об этом сообщает HK01.

В ходе пресс-конференции сотрудники правоохранительных органов заявили, что руководство строительной организации проявило халатность. В частности, строители использовали материалы, которые, по всей видимости, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Это способствовало быстрому распространению огня в зданиях, где недавно был проведен капитальный ремонт.

26 ноября в районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жильцов оказались заблокированы внутри.

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36

Политика / Международные новости

Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые использовались при ремонте фасада. По словам жильцов, работы должны были завершиться к маю, но они затянулись более чем на год.

