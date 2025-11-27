Газета
МИД РФ призвал политические силы в Гвинее-Бисау к сдержанности

Ведомости

Российская сторона призывает политические силы Гвинеи-Бисау проявить сдержанность, а также приложить все необходимые усилия для стабилизации положения в стране посредством диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что Москва обеспокоена ситуацией в Гвинее-Бисау и внимательно следит за развитием ситуации в стране.

26 ноября военные Гвинеи-Бисау объявили о полном контроле над страной. Они приостановили избирательный процесс, а также объявили о закрытии всех границ.

Военные объявили о полном контроле над Гвинеей-Бисау

Политика / Международные новости

В тот же день президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что его задержали 26 ноября прямо в кабинете в президентском дворце в Бисау. По данным газеты Jeune Afrique, это расценивается как государственный переворот.

Ситуация накалилась после президентских выборов 23 ноября. Эмбало утверждал, что одержал победу в первом туре, получив, по подсчетам его команды, 65% голосов. Но официальные результаты должны были обнародовать только 27 ноября. Сторонники главного оппонента Эмбало, Фернанду Диаша да Кошты, также заявили о победе своего кандидата.

