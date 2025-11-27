Польша не хочет разрывать дипломатические отношения с Россией

По его словам, Варшава приняла закрытие своего генконсульства в Иркутске российскими властями, так как это решение было принято по принципу взаимности. При этом Вевюр подчеркнул, что Польша не фиксирует оснований для такой позиции РФ. Дипломат также предупредил, что у Варшавы есть «несколько шагов» в запасе. Польша может использовать их при обострении отношений между странами.