Главная / Политика /

Польша не хочет разрывать дипломатические отношения с Россией

Ведомости

Польша своим решением о закрытии российского генконсульства не разрывает дипломатические связи с Россией, заявил пресс-секретарь польского МИДа Мачей Вевюр. Трансляцию брифинга вел телеканал TVP Info.

«Мне хотелось бы подчеркнуть, что мы не разрываем дипотношения с Россией», – сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, Варшава приняла закрытие своего генконсульства в Иркутске российскими властями, так как это решение было принято по принципу взаимности. При этом Вевюр подчеркнул, что Польша не фиксирует оснований для такой позиции РФ. Дипломат также предупредил, что у Варшавы есть «несколько шагов» в запасе. Польша может использовать их при обострении отношений между странами.

27 ноября МИД России объявил, что закрывает генконсульство Польши в Иркутске с 30 декабря в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 г. согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске. Российское ведомство отметило, что предлог для закрытия российского консульства был абсурдным, а сам этот шаг – «откровенно враждебным».

