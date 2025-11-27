МИД России объявил о закрытии генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря

24 ноября в Польше отпустили украинцев, которые были подозреваемыми по делу о взрыве на железнодорожных путях между Варшавой и Люблином. Троих после допроса отпустили в качестве свидетелей, одному предъявили обвинение в фальсификации документов, но не оставили его под стражей.