МИД России объявил о закрытии генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря

Ведомости

Россия с 30 декабря 2025 г. закрывает генконсульство Польши в Иркутске в качестве ответной меры на решения иностранного государства, говорится в заявлении МИД РФ.

«В качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 г. согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 г. согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске», – отметили в МИДе.

Ведомство также подчеркнуло, что предлог для закрытия российского консульства был абсурдным, а сам этот шаг – «откровенно враждебным». Российская сторона не будет оставлять без ответа действия недружественных стран, указано в публикации.

19 ноября Польша объявила, что закрывает последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. До этого, 16 ноября, в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги.

24 ноября в Польше отпустили украинцев, которые были подозреваемыми по делу о взрыве на железнодорожных путях между Варшавой и Люблином. Троих после допроса отпустили в качестве свидетелей, одному предъявили обвинение в фальсификации документов, но не оставили его под стражей.

