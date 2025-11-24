В Польше отпустили подозреваемых в подрыве железной дороги украинцев

Граждан Украины, подозреваемых в подрыве железной дороги в Польше, разыскивают в Белоруссии. 21 ноября МИД страны подтвердил факт их въезда на территорию республики. Минск и Варшава ведут совместную работу по поиску подозреваемых. Если разыскиваемых лиц обнаружат на территории Белоруссии, их задержат. Затем, в соответствии с законодательством и с учетом всех обстоятельств, будет рассмотрен вопрос об их экстрадиции в Польшу.