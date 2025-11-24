Газета
Главная / Политика /

В Польше отпустили подозреваемых в подрыве железной дороги украинцев

Ведомости

В Польше освободили четырех граждан Украины, задержанных по подозрению в причастности к взрыву на железнодорожных путях между Варшавой и Люблином. Об этом сообщает Onet со ссылкой на источники.

После допроса в качестве свидетелей троих из четверых освободили. Одному из них предъявили обвинение в фальсификации документов, но суд не стал отправлять его под стражу. Прокуратура решила, что собранные доказательства не дают оснований для обвинения в участии в диверсии.

По данным польских спецслужб, непосредственными исполнителями взрыва были два украинца, завербованные российской разведкой. Они въехали в Польшу с поддельными паспортами и после подрыва скрылись на территории Белоруссии.

МИД Белоруссии подтвердил въезд в страну подозреваемых в диверсиях в Польше

Политика / Международные новости

Источник в польских спецслужбах сообщил изданию, что один из задержанных перевозил исполнителей взрыва, но не знал их целей и мотивов. Прокуратура подтвердила, что все задержанные причастны к диверсии, но действовали неосознанно.

16 ноября железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены. Польские власти назвали причиной повреждения взрыв. В первую очередь в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».

Граждан Украины, подозреваемых в подрыве железной дороги в Польше, разыскивают в Белоруссии. 21 ноября МИД страны подтвердил факт их въезда на территорию республики. Минск и Варшава ведут совместную работу по поиску подозреваемых. Если разыскиваемых лиц обнаружат на территории Белоруссии, их задержат. Затем, в соответствии с законодательством и с учетом всех обстоятельств, будет рассмотрен вопрос об их экстрадиции в Польшу.

