МИД Белоруссии подтвердил въезд в страну подозреваемых в диверсиях в Польше

Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Польши 20 ноября писало, что Польша обратилась к Белоруссии с просьбой выдать двух граждан Украины Александра К. и Евгения И., обвиняемых в диверсиях на железной дороге. Согласно версии Варшавы, мужчины бежали в Белоруссию после двух диверсий, совершенных 16 ноября на железной дороге, ведущей на Украину. Одна из них сопровождалась взрывом.