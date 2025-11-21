МИД Белоруссии подтвердил въезд в страну подозреваемых в диверсиях в Польше
Граждан Украины, подозреваемых в подрыве железной дороги в Польше, разыскивают в Белоруссии. МИД страны подтвердил факт их въезда на территорию республики. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
Минск и Варшава ведут совместную работу по поиску подозреваемых. Если разыскиваемых лиц обнаружат на территории Белоруссии, их задержат. Затем, в соответствии с законодательством и с учетом всех обстоятельств, будет рассмотрен вопрос об их экстрадиции в Польшу.
16 ноября железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены. Польские власти назвали причиной повреждения взрыв. В первую очередь в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».
Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Польши 20 ноября писало, что Польша обратилась к Белоруссии с просьбой выдать двух граждан Украины Александра К. и Евгения И., обвиняемых в диверсиях на железной дороге. Согласно версии Варшавы, мужчины бежали в Белоруссию после двух диверсий, совершенных 16 ноября на железной дороге, ведущей на Украину. Одна из них сопровождалась взрывом.