Варшава попросила Минск выдать двух причастных к диверсиям украинцев

19 ноября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Варшава закрывает последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. Он объяснил это тем, что Москва якобы совершает диверсионные атаки на Польшу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что власти Польши стремится ассоциировать любую проблему с Россией. По его словам, обвинения Варшавы всегда носят безосновательный и голословный характер.