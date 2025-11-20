Варшава попросила Минск выдать двух причастных к диверсиям украинцев
Польша обратилась к Белоруссии с просьбой выдать двух граждан Украины Александра К. и Евгения И., обвиняемых в диверсиях на железной дороге. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Польши.
Согласно версии Варшавы, мужчины бежали в Белоруссию после двух диверсий, совершенных 16 ноября на железной дороге, ведущей на Украину. Одна из них сопровождалась взрывом.
Согласно данным агентства PAP, запрос передали временному поверенному в делах Белоруссии в Варшаве 19 ноября. Прокуратура заочно предъявила фигурантам обвинение в диверсии на железнодорожной сети Польши.
16 ноября железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены. Польские власти назвали причиной повреждения взрыв. В первую очередь в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».
19 ноября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Варшава закрывает последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. Он объяснил это тем, что Москва якобы совершает диверсионные атаки на Польшу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что власти Польши стремится ассоциировать любую проблему с Россией. По его словам, обвинения Варшавы всегда носят безосновательный и голословный характер.