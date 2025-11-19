Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша закроет последнее работающее в стране генконсульство РФ

Ведомости

Власти Польши приняли решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. Об этом сообщил глава МИДа Радослав Сикорский, передает RMF24.

Он объяснил это тем, что Москва якобы совершает диверсионные атаки на Польшу.

«Когда целью шпионско-диверсионной деятельности являются человеческие жертвы, тогда мы имеем дело не с диверсией, а даже с государственным террором. В связи с этим – это не будет нашим полным ответом – я принял решение отозвать согласие на функционирование российского консульства – последнего – в Гданьске», – заявил Сикорский.

МИД Польши пригласил временного поверенного в делах России

Политика / Международные отношения

Глава польского МИДа добавил, что в ближайшее время Варшава сообщит об этом решении российской стороне в официальной ноте.

16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги. Изначально в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».

19 ноября временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был приглашен в МИД республики. Он посетит здание МИД в Варшаве в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Дипломат не уточнил, с чем связан вызов.

В мае Сикорский сообщал, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство России в Кракове. Он отметил, что такое решение было принято «в связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь