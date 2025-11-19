Польша закроет последнее работающее в стране генконсульство РФ
Власти Польши приняли решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. Об этом сообщил глава МИДа Радослав Сикорский, передает RMF24.
Он объяснил это тем, что Москва якобы совершает диверсионные атаки на Польшу.
«Когда целью шпионско-диверсионной деятельности являются человеческие жертвы, тогда мы имеем дело не с диверсией, а даже с государственным террором. В связи с этим – это не будет нашим полным ответом – я принял решение отозвать согласие на функционирование российского консульства – последнего – в Гданьске», – заявил Сикорский.
Глава польского МИДа добавил, что в ближайшее время Варшава сообщит об этом решении российской стороне в официальной ноте.
16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги. Изначально в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».
19 ноября временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был приглашен в МИД республики. Он посетит здание МИД в Варшаве в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Дипломат не уточнил, с чем связан вызов.
В мае Сикорский сообщал, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство России в Кракове. Он отметил, что такое решение было принято «в связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской».