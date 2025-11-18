Газета
Главная / Политика /

МИД Польши пригласил временного поверенного в делах России

16 ноября в Польше произошел подрыв железной дороги
Ведомости

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш приглашен в МИД республики. Об этом сообщил сам дипломат, пишет «РИА Новости».

Он посетит здание МИД в Варшаве 19 ноября в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Он не уточнил, с чем связан вызов.

16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги. Изначально в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. 

Польша привлекла армию к охране железной дороги

Политика / Международные новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что в ситуации с диверсией на железной дороге в Польше фигурируют украинцы. Песков напомнил о ситуации с подрывами «Северных потоков», где также был задержан подозреваемый украинец. 

