МИД Польши пригласил временного поверенного в делах России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что в ситуации с диверсией на железной дороге в Польше фигурируют украинцы. Песков напомнил о ситуации с подрывами «Северных потоков», где также был задержан подозреваемый украинец.