Песков назвал примечательной причастность украинцев к диверсии в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что в ситуации с диверсией на железной дороге в Польше фигурируют украинцы.
«Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен», – рассказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.
Песков напомнил о ситуации с подрывами «Северных потоков», где также был задержан подозреваемый украинец. Но тогда Польша отказалась выдать фигуранта по запросу Германии. А польский премьер-министр Дональд Туск тогда это решение поддержал, заявив, что подозреваемого освободили из-под стражи.
Представитель Кремля также отметил, что не удивился попыткам сразу же обвинить в произошедшем Россию, добавив, что русофобство в Польше «цветет пышным цветом».
16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение железнодорожных путей. В тот момент в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Сообщалось, что никто не пострадал.
Издание Polsat News сообщало, что поврежденный участок был ключевым для доставки грузов на Украину. Туск позже назвал взрыв причиной повреждения железной дороги в Польше. Он заявлял, что инцидент квалифицируется как акт саботажа, и обещал найти виновных. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, не приводя доказательств, что дорогу могли подорвать российские спецслужбы. Но 18 ноября стало известно, что взрыв на польской железнодорожной линии, ведущей на Украину, был совершен двумя гражданами Украины. Об этом сообщил сам Туск, пояснив, что личности фигурантов установили в ходе интенсивной работы спецслужб и полиции.