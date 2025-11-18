Издание Polsat News сообщало, что поврежденный участок был ключевым для доставки грузов на Украину. Туск позже назвал взрыв причиной повреждения железной дороги в Польше. Он заявлял, что инцидент квалифицируется как акт саботажа, и обещал найти виновных. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, не приводя доказательств, что дорогу могли подорвать российские спецслужбы. Но 18 ноября стало известно, что взрыв на польской железнодорожной линии, ведущей на Украину, был совершен двумя гражданами Украины. Об этом сообщил сам Туск, пояснив, что личности фигурантов установили в ходе интенсивной работы спецслужб и полиции.