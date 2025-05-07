В октябре 2024 г. Польша закрыла диппредставительство РФ в Познани. Тогда МИД Польши также сослался на «убедительные доказательства» попытки диверсии, в которой Варшава обвинила Россию. Перед этим во Вроцлаве был задержан 51-летний гражданин Украины. По словам польских властей, он признался, что готовил поджог лакокрасочного завода в городе по заданию российских спецслужб.