Власти Польши решили закрыть генконсульство РФ в Кракове
Глава польского МИДа Родислав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство России в Кракове.
«В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», – написал Сикорский в X.
Вчера министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк выпустили совместное заявление, в котором обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что от Москвы последует «адекватный ответ». «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», – сообщила она РБК.
В октябре 2024 г. Польша закрыла диппредставительство РФ в Познани. Тогда МИД Польши также сослался на «убедительные доказательства» попытки диверсии, в которой Варшава обвинила Россию. Перед этим во Вроцлаве был задержан 51-летний гражданин Украины. По словам польских властей, он признался, что готовил поджог лакокрасочного завода в городе по заданию российских спецслужб.