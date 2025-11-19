Песков отметил стремление Польши ассоциировать любую проблему с Россией
Руководство Польши стремится ассоциировать любую проблему с Россией. Обвинения Варшавы всегда носят безосновательный и голословный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«К сожалению, это стремление – оно постоянно среди членов польского руководства. Ну, это очевидный факт, и, к сожалению, здесь ничего сделать не можем», – отметил он.
16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали причиной повреждения железной дороги взрыв. Изначально в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 19 ноября сообщил, что Варшава приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. Он объяснил это тем, что Москва якобы совершает диверсионные атаки на Польшу.
«Когда целью шпионско-диверсионной деятельности являются человеческие жертвы, тогда мы имеем дело не с диверсией, а даже с государственным террором. В связи с этим – это не будет нашим полным ответом – я принял решение отозвать согласие на функционирование российского консульства – последнего – в Гданьске», – заявил Сикорский.