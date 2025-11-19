Песков отметил стремление Польши ассоциировать любую проблему с Россией

«Когда целью шпионско-диверсионной деятельности являются человеческие жертвы, тогда мы имеем дело не с диверсией, а даже с государственным террором. В связи с этим – это не будет нашим полным ответом – я принял решение отозвать согласие на функционирование российского консульства – последнего – в Гданьске», – заявил Сикорский.