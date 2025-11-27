Газета
Главная / Политика /

Лукашенко: Белоруссия отправляла топливо Киргизии при согласовании с Россией

Ведомости

Минск направил в Киргизию часть топлива, которое должны были поставить в Россию. Это решение было принято после согласования с российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Конечно, мы по обязательствам своим россиянам много чего поставляем, мощные два завода, но кыргызы попросили помочь: "Нет топлива!" Мы откликнулись, договорились с Владимиром Владимировичем, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. У нас очень близкие, добрые отношения», – отметил белорусский лидер.

26 ноября «Ведомости» писали, что Белоруссия за октябрь 2025 г. увеличила поставки бензина в Россию в 47 раз в годовом выражении до 36 480 т. Положительная динамика сохраняется и в ноябре: за первые 19 дней месяца на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже было продано 21 720 т белорусского бензина. Показатель вырос в семь раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре поставки составляли 13 440 т, что на 20% больше, чем годом ранее.

