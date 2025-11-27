В Гвинеи-Бисау назначили президента переходного периода
Генерал Орта Н'Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период после того, как военные свергли действующего главу государства Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщает AFP.
Н'Там уже принес президентскую присягу. Военные назначили его руководителем страны на срок в один год, который обозначен как переходный период.
26 ноября военные Гвинеи-Бисау объявили о полном контроле над страной. Они приостановили избирательный процесс, а также объявили о закрытии всех границ.
В тот же день президент Гвинеи-Бисау заявил, что его задержали 26 ноября прямо в кабинете в президентском дворце в Бисау.
27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает политические силы Гвинеи-Бисау проявить сдержанность, а также приложить все необходимые усилия для стабилизации положения в стране посредством диалога.