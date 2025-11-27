Путин: ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», – сказал он.
Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 27 ноября он предложил запустить масштабную программу оснащения сил организации российскими вооружениями, которые доказали свою эффективность в бою.
Он добавил, что Россия будет работать с союзниками по блоку для укрепления военного потенциала ОДКБ. Также в приоритете – повышение боеспособности национальных контингентов и улучшение управления коллективными силами.