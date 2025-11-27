Путин предложил перевооружить ОДКБ новым российским оружием

Путин предложил перевооружить ОДКБ новым российским оружиемВ программу должна войти техника, которая зарекомендовала себя в бою
Президент РФ Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российскими вооружениями, которые доказали свою эффективность в бою. Об этом он заявил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.
«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — сказал президент.
Он добавил, что Россия будет работать с союзниками по блоку для укрепления военного потенциала ОДКБ. Также в приоритете повышение боеспособности национальных контингентов и улучшение управления коллективными силами.
28 ноября 2024 г. лидеры ОДКБ на саммите в Астане подписали ряд документов, направленных на модернизацию и усиление вооруженных сил и коллективных формирований организации.
В этом году Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. В аэропорту его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. 26 ноября у лидеров стран прошли двусторонние переговоры.
Жапаров назвал Россию «стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом». По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, Россия демонстрирует устойчивость, а киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку Москвы, в том числе в энергетике и сфере продовольствия. Путин в ответ заявил, что отношения стратегического партнерства и союзничества развиваются на основе взаимного уважения и учета интересов.