На саммите в Астане обсудили возможности российского оружия и политику США

На саммите в Астане обсудили возможности российского оружия и политику СШАВладимир Путин подтвердил партнерам по ОДКБ: «ядерный зонтик» России защищает всех членов организации
Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев, председательствующий в 2024 г. в высшем органе ОДКБ – Совете коллективной безопасности, – приветствовал лидеров Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. На саммите ОДКБ в Астане вновь не была представлена де-факто заморозившая свое участие в организации Армения. Но флаг страны организаторы по-прежнему выставляют. Как сказал генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, эта республика «поставила на паузу работу», но от этого союзником быть не перестанет.
В открытой части совещания лидеров в узком составе повышенный резонанс вызвали слова президента России Владимира Путина. По его словам, Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины для испытанной недавно системы «Орешник» и это могут быть «центры принятия решений» в Киеве. А в случае группового применения «сразу нескольких «орехов» – гроздью» – мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия, подчеркнул Путин, но добавил, что у «Орешника» нет ядерного заряда.
При этом производство ракет для ударов по наземным целям в России в 10 раз больше, чем у НАТО, а технически российские системы превосходят те западные ракеты, которые получает Украина, заявил Путин.
Токаев же в своей речи назвал целью существования ОДКБ суверенитет членов организации. Единственный раз в истории эта организация направила свои миротворческие силы именно в Казахстан во время кризиса января 2022 г., что помогло остановить беспорядки.
По итогам саммита были подписаны 14 документов, в том числе итоговая декларация и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2025 г. А после окончания официальных мероприятий Путин в ходе пресс-конференции еще раз подтвердил: Россия всегда будет отвечать на удары западным оружием по своей территории. А на вопрос о поражении «центров принятия решений» сказал: «Была такая шутка о прогнозах погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно».
Что еще обсуждали на саммите?
Прогресс в урегулировании споров на киргизско-таджикской границе является важным сигналом к укреплению стабильности в регионе. По словам Тажибаева, достигнутые договоренности между главами Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии об описании 94% линии государственной границы знаменуют собой значительный шаг вперед. А ожидаемое открытие границы между ними свидетельствует о стремлении сторон к мирному разрешению конфликтов и усилению межгосударственного сотрудничества. Одновременно, замечает эксперт, сохраняются серьезные вызовы, связанные с ситуацией в Афганистане. Таджикистан продолжает занимать жесткую позицию в отношении движения «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)», подчеркивая необходимость защиты таджикского населения и формирования инклюзивного правительства в Афганистане. Таджикский президент Эмомали Рахмон неоднократно обращал внимание на потенциальные угрозы региональной безопасности, что и объясняет осторожный подход Душанбе к любым переговорам о пересмотре статуса «Талибана». Этот вопрос, как считает Тажибаев, может стать предметом торга, в рамках которого Таджикистан, вероятно, потребует дополнительных гарантий безопасности. Незадолго до мероприятия в Астане в российскую Госдуму был внесен законопроект, который позволяет снять с «Талибана» (запрещен в России) статус террористической организации, ранее это сделали Киргизия и Казахстан. В 2025 г. саммит ОДКБ должен пройти в Киргизии.
Он заявил о готовности вести переговоры с Украиной, но назвал объявленные им в июне 2024 г. условия не предварительными, а условиями самого мирного соглашения. Тогда Путин говорил, что все новые регионы в полном составе должны быть у России, а Украина не должна вступать в НАТО.
Отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, насколько разрешение США бить ракетами ATACMS в глубь России может сказаться на отношениях с избранным президентом Дональдом Трампом, Путин заявил, что содержание разговора Трампа и действующего президента Джо Байдена неизвестно.
Но возможны разные варианты – например, Байден считает, что повышение градуса эскалации дает Трампу возможность улучшить переговорные позиции с Россией, объявив решения прежней администрации плодом выживших из ума людей.
Возможна и версия, что Байден намеренно создает сложности для будущей администрации. Но так или иначе Трамп – человек опытный и найдет решение, полагает Путин. При этом он отметил, что Трамп до сих пор находится не в безопасности. Против него, по мнению президента России, применялись абсолютно нецивилизованные методы борьбы в США, вплоть до попытки убийства, но Трамп – человек умный и осторожный и, как можно надеяться, все это понимает.
А секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил в кулуарах саммита в Астане, что недавнее обновление ядерной доктрины сохраняет гарантии всем союзникам: «И в старой доктрине предусматривался этот [«ядерный] зонтик», как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет в первую очередь о странах ОДКБ». Но, отметил он, имеется «отдельное дополнение, достаточно важное», которое касается Белоруссии. Теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия: в случае агрессии против республики обычными вооружениями или создания угрозы ее существованию.
Что с курсом?
Колебания курса рубля, по словам Путина, не должны быть поводом для паники, все стабилизируется. По его словам, ситуация с курсом «вызвана платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть»: «Очень много факторов сезонного характера».
Применение обновленной ядерной доктрины России в контексте ОДКБ представляет собой важный стратегический вопрос, говорит директор Казахстанского центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев. Утвержденный 19 ноября 2024 г. документ закрепляет право России использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против нее или ее союзников, включая государства – члены ОДКБ. Это подчеркивает значимость коллективной обороны в организации, но на практике, отмечает эксперт, реализация таких положений требует детальной проработки механизмов взаимодействия и координации между ее членами, чтобы исключить возможные недоразумения и усилить региональную безопасность.
Положения обновленной редакции «Основ госполитики в области ядерного сдерживания» в части союзников России, в том числе союзников по ОДКБ, в целом повторяют содержание соответствующих положений документа 2020 г., говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Исключением можно считать белорусский случай, связанный с особенностями функционирования единого контура безопасности Союзного государства и размещением российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Остальные союзники условно «прикрываются» нашим «ядерным зонтиком» только от угроз применения ядерного оружия или иных видов оружия массового уничтожения, отмечает эксперт.
Заявлениями об «Орешнике» Путин подает важный политический сигнал для коллективного Запада, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Этот сигнал – реакция на продолжающуюся поддержку Украины. По словам эксперта, для России крайне важно, чтобы на Западе осознавали баланс сил в текущем конфликте и возможности Москвы. Как отмечает Денисов, новая администрация Трампа будет принимать значительные усилия по заморозке конфликта. При этом ожидать, что США перестанут быть противником России, пока нельзя, так как в Америке существует целый ряд нормативных документов, которые предопределяют ее конфронтацию с Россией. Пока эти документы четко формируют образ России как врага, поэтому реакция Москвы на это закономерна, резюмирует эксперт.