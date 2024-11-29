На саммите в Астане обсудили возможности российского оружия и политику США

Что еще обсуждали на саммите?

Прогресс в урегулировании споров на киргизско-таджикской границе является важным сигналом к укреплению стабильности в регионе. По словам Тажибаева, достигнутые договоренности между главами Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии об описании 94% линии государственной границы знаменуют собой значительный шаг вперед. А ожидаемое открытие границы между ними свидетельствует о стремлении сторон к мирному разрешению конфликтов и усилению межгосударственного сотрудничества. Одновременно, замечает эксперт, сохраняются серьезные вызовы, связанные с ситуацией в Афганистане. Таджикистан продолжает занимать жесткую позицию в отношении движения «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)», подчеркивая необходимость защиты таджикского населения и формирования инклюзивного правительства в Афганистане. Таджикский президент Эмомали Рахмон неоднократно обращал внимание на потенциальные угрозы региональной безопасности, что и объясняет осторожный подход Душанбе к любым переговорам о пересмотре статуса «Талибана». Этот вопрос, как считает Тажибаев, может стать предметом торга, в рамках которого Таджикистан, вероятно, потребует дополнительных гарантий безопасности. Незадолго до мероприятия в Астане в российскую Госдуму был внесен законопроект, который позволяет снять с «Талибана» (запрещен в России) статус террористической организации, ранее это сделали Киргизия и Казахстан. В 2025 г. саммит ОДКБ должен пройти в Киргизии.