Путин указал на отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ
Армения считает себя частью Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но воздерживается от участия в ее мероприятиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ.
Он отметил, что Россия находится в контакте с Арменией по линии ОДКБ. При этом Армения, по словам Путина, поддерживает все решения организации.
1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна фактически стала независимой от ОДКБ. По его словам, система безопасности ОДКБ оказалась «пузырем». Он добавил, что карабахский вопрос якобы использовался рядом стран как «петля», сдерживавшая развитие Армении.
В феврале 2024 г. Армения заявила о заморозке членства в ОДКБ, а затем отказалась платить членские взносы. Ереван объяснил это тем, что организация якобы не отреагировала должным образом на ситуацию в Нагорном Карабахе и не проявила заинтересованности в защите Армении.