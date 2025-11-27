Путин указал на отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ

В феврале 2024 г. Армения заявила о заморозке членства в ОДКБ, а затем отказалась платить членские взносы. Ереван объяснил это тем, что организация якобы не отреагировала должным образом на ситуацию в Нагорном Карабахе и не проявила заинтересованности в защите Армении.