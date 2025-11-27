Газета
Главная / Политика /

Путин: РФ ждет американскую делегацию в Москве на следующей неделе

Ведомости

Россия ждет американских переговорщиков в Москве в первой половине следующей недели, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек.

Переговорщиками с российской стороны выступят помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский и представители Министерства иностранных дел. Состав американкой делегации определит президент США Дональд Трамп, рассказал российский глава.

Он также рассказал, что у России не было никаких проектов мирного договора для завершения конфликта на Украине. Существовал только набор вопросов, которые необходимо обсудить. Путин отметил, что Москва в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

26 ноября Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф собирается встретиться с Путиным в Москве, добавив: «Может быть, с [зятем президента США] Джаредом [Кушнером]».

