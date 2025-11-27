Путин: спецслужбы РФ и Украины всегда находились в контакте друг с другом

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что у России не было готового проекта мирного договора по Украине. По его словам, существовал лишь набор вопросов, которые нужно обсуждать. После переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана было решено разделить на четыре части. Президент добавил, что Москва в целом согласна с тем, что перечень предложений США может лечь в основу будущих договоренностей.