Главная / Политика /

Путин: спецслужбы РФ и Украины всегда находились в контакте друг с другом

Президент отметил, что это происходило даже в «самые тяжелые времена»
Ведомости

Спецслужбы РФ и Украины всегда находились в контакте друг с другом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

По его данным, это происходило даже в «самые тяжелые времена».

«Они занимаются решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными. И площадка Абу-Даби для этого активно используется», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Москва благодарна президенту ОАЭ за содействие в гуманитарных вопросах. «Благодаря его усилиям на Родину вернулось много сотен наших ребят, наших героев», – отметил глава государства.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что у России не было готового проекта мирного договора по Украине. По его словам, существовал лишь набор вопросов, которые нужно обсуждать. После переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана было решено разделить на четыре части. Президент добавил, что Москва в целом согласна с тем, что перечень предложений США может лечь в основу будущих договоренностей.

26 ноября телеканал CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана Белого дома. Речь идет о передаче территорий Донбасса, ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказе Киева от попыток вступления в НАТО.

